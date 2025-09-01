Expertos dicen que acciones de Israel en Gaza cumplen con "definición legal de genocidio"

"Las políticas y acciones de Israel en Gaza cumplen con la definición legal de genocidio en el Artículo II de la Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (1948)", afirmó en comunicado la IAGS.

Los expertos añadieron que los actos de Israel también constituyen "crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad".

En este sentido, la IAGS recordó que la Corte Internacional de Justicia encontró plausible que Israel esté cometiendo un genocidio, y pidió al Estado adherirse a las órdenes del tribunal.

También llamó al resto de países a velar por el respeto del derecho internacional, especialmente a aquellos que forman parte de la Corte Penal Internacional, y entreguen a cualquier individuo con una orden de arresto.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Este tribunal emitió en noviembre de 2024 una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, como supuesto "responsable de los crímenes de guerra de hacer padecer hambre como método de guerra y de dirigir intencionalmente un ataque contra la población civil"

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El mandatario israelí también está acusado por "los crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos desde al menos el 8 de octubre de 2023 hasta al menos el 20 de mayo de 2024".

La denuncia de los académicos se suma a la de decenas de asociaciones, ONG u organismos internacionales como la ONU, que han tildado la actuación de Israel en Gaza como un genocidio o un posible genocidio.

La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) denunció el año que Israel estaba cometiendo en la Franja "actos genocidas" destinados a provocar "la destrucción física de los palestinos en Gaza".

Las críticas contra la violencia empleada por Israel también proceden de líderes de varios Estados, aunque ha menudo tratando de evitar el término "genocidio" para referirse a ella.