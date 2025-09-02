Arranca en Polonia la feria de armamento de Kielce, una de las más importantes de Europa

En su discurso, Kosiniak-Kamysz destacó que "la industria de Defensa será uno de los motores de la economía polaca" y que próximamente se convertirá en el quinto mayor sector industrial del país.

Durante su intervención, el ministro anunció el lanzamiento de un programa de formación de operadores de drones que se desarrollará en 15 escuelas militares, con la visión de que "pronto cada soldado tendrá en su equipamiento personal sus propios drones", y apeló a la participación de toda la sociedad en la defensa porque, según dijo, "aunque no todos sean soldados, todos están llamados a defender la patria".

En el primer día de la feria se ha firmado ya un memorando de entendimiento con Suecia sobre cooperación militar-técnica, un acuerdo que el ministro de Defensa sueco, Pal Jonson, calificó de "fruto de la visión común de Polonia y Suecia en cuanto a los desafíos y amenazas en nuestra región".

Por otra parte, se ha anunciado el establecimiento de una empresa conjunta en Polonia entre la firma coreana Hanwha y la polaca WB para construir una fábrica de cohetes CGR-080 de 239 mm cuya producción servirá para suministrar munición tanto al Ejército polaco como a los otros países que usan los lanzadores Chunmoo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Esta edición del MSPO cuenta con una participación récord de 811 empresas de 35 países y delegaciones de 45 Estados e incluye más de 40.000 metros cuadrados de exposición.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Entre las novedades más destacadas se incluyen presentaciones en serie del vehículo minador Baobab y el primer vehículo de combate de infantería Borsuk de producción polaca, así como innovaciones en radares de nueva generación y sistemas antidrones.

La edición de 2024 generó acuerdos por valor de unos 500 millones de euros, incluido un contrato de unos 250 millones suscrito entre la empresa española Indra y el Ejército polaco, para vender 15 sistemas de gestión del tráfico aéreo, comunicación, navegación, vigilancia, e integración de radares en aeropuertos.

Con un gasto en defensa que rebasa el 4 % de su producto interior bruto (PIB), Polonia busca consolidar y modernizar su industria militar.

El ministerio de Defensa polaco anunció la semana pasada que en noviembre Polonia lanzará sus primeros satélites militares de fabricación propia.