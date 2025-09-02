Bolsonaro no asistirá a la fase final de su juicio que se abre el martes

Jair Bolsonaro está acusado de haber conspirado para impedir la asunción de su sucesor, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tras las elecciones de 2022.

Consultado sobre si el exmandatario estaría presente en la sala del tribunal en Brasilia durante esta etapa, su abogado Celso Vilardi respondió: “No asistirá”.

El acusado no está obligado a hacerlo, según las reglas del tribunal.

La fase final del juicio comienza el martes con la lectura del informe del caso por parte del magistrado Alexandre de Moraes.

A ello le seguirá la presentación del fiscal general y las intervenciones de los abogados defensores de los ocho acusados.

Los jueces del supremo deliberarán entonces para decidir si condenan o absuelven a Bolsonaro y a siete de sus antiguos colaboradores.

El exmandatario se encuentra desde principios de agosto en prisión domiciliaria y está obligado a usar una tobillera electrónica, por incumplir una prohibición de manifestarse en redes sociales.

El magistrado Moraes ordenó reforzar las medidas de seguridad en torno a su casa en Brasilia, en vísperas de la etapa del fallo judicial, por considerar que existe “riesgo de fuga”.

Seguidores de Bolsonaro se congregaron el domingo y el lunes cerca de la urbanización de lujo donde vive para manifestarle apoyo.

Una veintena de bolsonaristas realizó el lunes allí una oración en favor del exmandatario, constató la AFP el lunes.

Carlos y Jair Renan Bolsonaro, dos de los hijos del expresidente, se acercaron a agradecer al grupo.

“Es un momento difícil, pero las personas están orando y no podemos perder la esperanza”, dijo a periodistas Carlos, quien también es concejal.

La sentencia de la corte suprema se espera la semana próxima. El exmandatario podría ser condenado hasta a 43 años de prisión.

Él sostiene su inocencia y dice ser un perseguido político.