Debate en Austria por la muerte de un hombre por el ataque de un grupo de vacas

El ataque se produjo el pasado fin de semana, cuando la víctima paseaba junto a su esposa y un perro, y el fallecimiento se confirmó el lunes, cuando se encontraba hospitalizado en estado muy grave, según recoge este martes la radio pública ORF.

El lugar del suceso es la región de Dachstein, una zona alpina del centro de Austria, muy conocida para practicar senderismo, escalada y esquí, con rutas de montaña que atraen a miles de turistas cada año.

Varios testigos apuntaron que las vacas se habrían dirigido sobre todo contra el perro que acompañaba a la pareja.

La Fiscalía austríaca investiga el caso y espera el resultado de la autopsia para determinar la causa exacta del fallecimiento.

El presidente de la Asociación de ganaderos y agricultores de montaña de Estiria, Anton Hafellner, aseguró que los incidentes en los que hay perros de por medio van en aumento y denunció la falta de conciencia del riesgo pese a la existencia de normas y advertencias.

Hafellner recordó que las vacas perciben a los perros como una amenaza similar a la de un lobo, especialmente cuando hay terneros, lo que activa su instinto de protección y su comportamiento agresivo, y puede convertir un plácido paseo en una situación muy peligrosa.

"Preferiríamos que no fuera necesario y que la gente, por iniciativa propia, siguiera mejor las reglas y fuera más cauta, pero parece que tendremos que pensar más seriamente en una prohibición total de los perros", afirmó.

Las asociaciones de ganaderos han venido advirtiendo en los últimos meses de los incidentes con perros y del peligro que conlleva para sus propietarios, que no siguen las normas.

En general se desaconseja llevar a perros a las rutas de montaña y, de hacerlo, se exigen medidas estrictas como mantenerlos siempre atados, evitar los rebaños, y en caso de ataque, soltar al perro para que pueda huir y no ponga en peligro a su dueño.

En julio, por ejemplo, una senderista de 44 años que paseaba con su perro resultó herida grave por el ataque de unas 30 vacas.

Los ganaderos reiteraron que las vacas ven a los perros como una amenaza para sus crías y tratan de protegerlas.