El petróleo de Texas sube un 2,5 %, hasta los 65,59 dólares el barril

Nueva York, 2 sep (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este martes con una subida del 2,5 %, hasta los 65,59 dólares el barril, presionado por el recrudecimiento de la guerra entre Rusia y Ucrania.