El presidente de Indonesia asiste al desfile en Pekín tras cancelar el viaje por protestas

Senggigi (Indonesia), 3 sep (EFE).- El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, está este miércoles entre los invitados al desfile militar en Pekín por el 80º aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, después de que el sábado cancelara su asistencia debido a las violentas protestas que sacuden el país que lidera.