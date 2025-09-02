La Bolsa de París cierra en negativo (-0,70 %) arrastrada por Wall Street

París, 2 sep (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, cerró este martes en negativo (-0,70 %) arrastrado por la tendencia a la baja en Wall Street, influido por la decisión judicial que estimó "ilegales" una parte de los aranceles impuestos por Estados Unidos a varios países.