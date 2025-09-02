La Bolsa española cae el 1,57% por la inflación de la eurozona y Wall Street

El principal índice del mercado nacional, el IBEX 35, descendió 235,2 puntos, y cerró en 14.704. En lo que va de año gana el 26,82 %.

Entre los grandes valores, la petrolera Repsol avanzó el 0,11 %, mientras que el gigante textil Inditex, perdió el 2,21 %; Banco Santander, el 1,82 %; el grupo financiero BBVA, el 1,03 %; Telefónica, el 0,93 %; y la eléctrica Iberdrola, el 0,69 %.

El selectivo español abría con pérdidas ligeras, que aumentaron durante el transcurso de la sesión, en sintonía con el resto de plazas europeas, afectado por el repunte de la inflación en la zona euro, que subió una décima en agosto, hasta el 2,1 % interanual, así como por el tono negativo de la bolsa neoyorquina.