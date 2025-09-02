La deuda de pensiones de El Salvador crece más de 396 millones de dólares en 2025

San Salvador, 2 sep (EFE).- El Salvador elevó la deuda estatal con los fondos privados de pensiones, alimentados por los trabajadores, en más de 396 millones de dólares (340,36 millones de euros) entre enero a julio de 2025, con lo que supera los 10.922 millones de dólares el total de la deuda, según las estadísticas del Banco Central de Reserva (BCR) consultadas este martes por EFE.