Magistrado del Supremo lanza una grave acusación contra Bolsonaro

El tribunal inició este martes la fase de sentencia en el juicio contra Jair Bolsonaro y otros acusados por golpismo. Todos ellos se exponen a penas de más de 40 años de cárcel.

“Lamentamos que en la historia republicana brasileña se haya intentado de nuevo un golpe de Estado (...) pretendiéndose la instalación de un estado de excepción y de una verdadera dictadura”, dijo el juez Alexandre de Moraes al presentar el informe final del caso.

El juez Cristiano Zanin, exabogado del actual presidente Lula da Silva, abrió la sesión en el supremo de Brasilia.

El expresidente, ya inhabilitado políticamente hasta 2030, está acusado de golpe de Estado y de abolición violenta del Estado democrático de derecho. Enfrenta hasta 43 años de prisión. En caso de condena, que podrá apelar, “es posible” que sea enviado de inmediato a prisión, según una fuente de la corte.

Acusación

Bolsonaro, en arresto domiciliario, no tiene previsto acudir a las audiencias.

Según la Discalía, el excapitán del ejército de 70 años lideró “una organización criminal armada” para seguir en el poder pese a su derrota electoral.

Bolsonaro habría incluso “ajustado” un decreto que preveía la declaración de un estado de sitio; también habría estado al corriente de un plan para matar a Lula.