Pérez-Reverte vuelve a "reconciliarse con España" con Alatriste y 'Misión en París'

"Hay algo divertido y muy español en esto y es que es un personaje acogido con igual rechazo por los extremos, la extrema izquierda por los tercios imperiales, España y la bandera; y la extrema derecha por la Inquisición y la leyenda negra", explicó el autor este martes durante la presentación de la obra.

La novela llega con una primera edición de 180.000 ejemplares, la octava entrega de una serie que ha vendido más de siete millones de libros y ha dado el salto al mundo audiovisual y al cómic.

Según Pérez-Reverte, el capitán Alatriste es un personaje lleno de claroscuros que simboliza "lo mejor y lo peor" de ser español. "Es un tipo oscuro, que ha perdido la fe y que sabe que la España a la que sirve se va al diablo, pero sigue siendo fiel a ella porque es su manera de ver la vida".

El escritor y miembro de la Real Academia Española ha llevado la comparación a los tiempos actuales. "Estamos puteados, engañados, manipulados, pero, cuando aparece una dana (temporal de efectos catastróficos) o un incendio, siempre hay un español que coge su manguera, su pala o su jeringuilla y va a para allá, eso es lo bueno que tenemos y eso es Alatriste", dijo.

"Reconociendo lo oscuro, la sombra, la tragedia, el engaño, la mentira y la corrupción, siempre hay gente capaz de cruzar el foso", agregó, convencido de que "el héroe de corazón puro hoy es imposible" porque "ya no somos inocentes".

"El héroe puede ser un tipo normal, un canalla al que la vida le pone en una situación y hace lo que tiene que hacer", comentó.

Aunque han pasado catorce años desde el libro anterior -y 30 desde que empezó la serie-, la trama de 'Misión en París' sucede solo un año después.

El autor de 'El club Dumas' (1993) rinde homenaje a 'Los tres mosqueteros' del francés Alejandro Dumas haciendo que el militar y espadachín español y su pupilo Íñigo Balboa crucen sus caminos con D'Artagnan, Athos, Porthos, Aramis y el temible cardenal Richelieu en el marco histórico del asedio de La Rochelle (1627-1628).

Pérez-Reverte reconoció que su propio envejecimiento real ha "contaminado" al personaje, a quien a menudo le asaltan en esta trama los remordimientos, recuerdos del pasado de los que no se siente orgulloso.

"A mí me pasa con mi época de reportero, me asaltan pensamientos sobre lo que debí o no debí hacer -precisó-; Alatriste se beneficia de mis propios remordimientos".

Preguntado por dónde se ubicaría Alatriste en el mundo de hoy, el escritor español señaló que lo que busca es explicar el pasado para entender el presente.

"Es un personaje de aventuras, no pretendo marcar líneas ideológicas, quiero que el lector entienda la dolorosa lucidez, la amarga aventura, la triste y maravillosa, la sucia y luminosa, la estéril y fecunda historia de España".

En ese sentido, recordó que la idea para la primera novela de la saga, publicada en 1996, surgió al comprobar en un libro escolar de su hija, que entonces tenía doce años, que el Siglo de Oro español, "el más importante", se resumía "en cuatro líneas y tópicos".

"Muy exprimido" en el teatro hasta comienzos del siglo XX, Pérez-Reverte cree que la dictadura franquista se "apropió" de la parte "gloriosa" de esa época, en la que España era "la gran potencia mundial". Y eso hizo que, ya en democracia, se cometiera el error de arrinconarlo, opinó.

"El error lo estamos pagando aún hoy", apostilló en referencia al hecho de que la derecha y la extrema derecha hayan "heredado la palabra España" porque la izquierda "renunció" a ella.