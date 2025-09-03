China apoya a Indonesia "en el restablecimiento del orden", dice Xi a su homólogo

El mandatario indonesio asistió hoy en Pekín al desfile conmemorativo del 80º aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico pese a que el sábado había cancelado su asistencia debido a la agitación civil que sacude el país que lidera.

Xi indicó que el hecho de que su homólogo haya asistido finalmente al evento "demuestra la importancia que concede a las relaciones entre China e Indonesia pese a las dificultades", según un comunicado publicado por la Cancillería china.

El mandatario chino aseveró que "apoya la administración del presidente, apoya a Indonesia en el restablecimiento del orden y la estabilidad lo antes posible, y apoya el desarrollo y el crecimiento" del país del sudeste asiático.

"China e Indonesia siempre han mantenido el espíritu de independencia y autosuficiencia", aseguró Xi, que añadió que "como grandes potencias del 'Sur Global', China e Indonesia deben trabajar juntas para oponerse a la intimidación unilateral y salvaguardar la paz y la estabilidad regionales".

Por su parte, el presidente indonesio dijo que "la situación nacional se está estabilizando", según la Cancillería china.

Prabowo indicó que "las relaciones con China son una prioridad absoluta en la política exterior de Indonesia"

Agrupaciones civiles salieron hoy a las calles por décimo día consecutivo en Indonesia para protestar por un aumento de los ingresos de los diputados, después de jornadas convulsas que dejan al menos 10 muertos, según organizaciones de derechos humanos.

Las primeras manifestaciones tuvieron lugar el lunes de la semana pasada en Yakarta, al conocerse que los miembros de la cámara baja indonesia pasarían a percibir un salario equivalente a 14.000 dólares o 12.000 euros tras un aumento de presupuesto, y posteriormente se extendieron fuera de la capital.

Estudiantes y organizaciones sindicales alegan que la mayoría de los trabajadores de la principal economía del Sudeste Asiático ganan menos del 3 % del mencionado monto por un mes de trabajo.

Organizaciones internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional (AI) cifran en "al menos diez" las muertes computadas durante las protestas que sacuden Indonesia desde el 25 de julio.