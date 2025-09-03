Video: China exhibe su colosal tecnología militar con Putin y Kim en la plaza de Tiananmen

China exhibió el miércoles su poderío militar con un gran desfile en Pekín presidido por Xi Jinping, acompañado por primera vez del presidente ruso, Vladimir Putin, y del líder norcoreano, Kim Jong Un.

Al inicio del desfile, en la céntrica Plaza de Tiananmen, el presidente chino advirtió que el mundo aún se enfrenta a “la elección entre la paz o la guerra” y afirmó que China es “imparable”, aunque no hizo referencias explícitas a Estados Unidos o a cuestiones controvertidas, como Taiwán o los aranceles aduaneros.

Una salva de 80 cañonazos sirvieron de pistoletazo de salida para el espectáculo, que conmemora el 80º del aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. En las tribunas, miles de personas corearon canciones patrióticas.

Con Putin y Kim Jong Un

Xi estrechó la mano de sus invitados, los líderes de Rusia y Corea del Norte, y los tres caminaron juntos por una alfombra roja hacia la plaza.

Durante los 90 minutos que duró el desfile China mostró toda la gama de su armamento, incluyendo drones submarinos, tanques, armas láser o aeronaves.

Según la agencia oficial china Xinhua, se exhibieron por primera vez los misiles nucleares intercontinentales DongFeng-5C con “alcance global” y los proyectiles de crucero ChangJian-20A, YingJi-18C y ChangJian-1000.

También se vieron drones de reconocimiento y ataque así como helicópteros no tripulados de diseño futurista, además de otras aeronaves, según la prensa estatal.

Reacción de Trump

La revista militar transcurrió bajo la mirada de una decena de líderes mundiales, incluido el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, indicó Xinhua.

El evento, cuidadosamente coreografiado, provocó la respuesta del presidente Donald Trump, que no fue invitado y acusó a los líderes chino, ruso y norcoreano de conspirar contra Estados Unidos.

“Envíen mis más cordiales saludos a Vladimir Putin y Kim Jong Un, mientras conspiran contra Estados Unidos de América”, escribió en su plataforma Truth Social.

El Kremlin respondió que espera que Trump estuviera siendo “irónico”.