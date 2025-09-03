El alcalde de Lisboa confirma víctimas mortales en el accidente pero no precisa cuántas

"Puedo confirmar que hay víctimas mortales y quería dejar aquí mis condolencias. Obviamente, no podemos en este momento confirmar el número", dijo Moedas a periodistas tras llegar a la Praça dos Restauradores.

El alcalde de la capital portuguesa lamentó que "Lisboa está de luto" y calificó el accidente de "gravísimo": "Esto es una tragedia que nunca había ocurrido en nuestra ciudad".

"En este momento, todos los equipos del Ayuntamiento, del Instituto Nacional de Emergencia Médica (INEM), de Protección Civil, todos los bomberos, estamos sobre el terreno intentando socorrer a las víctimas de este trágico, trágico accidente para la ciudad de Lisboa", continuó.

Una fuente de los bomberos zapadores de Lisboa confirmó a EFE que hay una veintena de víctimas, entre muertos y heridos, tras el descarrilamiento del funicular, y señaló que es una cifra preliminar.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sobre el terreno, EFE pudo constatar que el funicular ha volcado y que su techo ha quedado completamente aplastado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Ascensor de Gloria conecta la plaza de los Restauradores con el Bairro Alto y el mirador de São Pedro de Alcântara, uno de los más visitados de la capital portuguesa.