Israel mató a 113 gazatíes el martes, 33 mientras buscaban ayuda humanitaria

Según el informe, de los fallecidos, al menos 33 fueron abatidos cuando intentaban conseguir comida en los puntos de reparto que gestiona la polémica Fundación Humanitaria para Gaza (GHF, en inglés) o en las inmediaciones de los puestos militares por donde pasan los pocos camiones que llegan con suministros al enclave.

En esos puntos también resultaron heridos este martes al menos 141 personas.

Desde que comenzó la guerra, al menos 63.746 gazatíes han muerto y otros 161.245 han resultado heridos en los ataques israelíes contra el enclave, según el registro de las autoridades sanitarias.

Mientras, los hospitales de la Franja registraron seis nuevas muertes por causas relacionadas con el hambre y la desnutrición este martes, incluyendo una niña.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Desde que comenzó la ofensiva israelí, tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, 236 adultos y 131 menores de edad han muerto por la falta de alimentos en la desabastecida Franja de Gaza, donde Israel controla todos los accesos y suele poner trabas a la entrada de ayuda humanitaria.