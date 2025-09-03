La Bolsa de Buenos Aires cierra con una caída del 2,11 %

Buenos Aires, 3 sep (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este miércoles con una caída del 2,11 %, hasta las 1.933.986,48 unidades.