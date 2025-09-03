Ministro israelí pide la anexión de Cisjordania y una "mayoría judía" en el territorio

"A los enemigos hay que enfrentarse y no permitir que vivan cómodamente. Por tanto, el principio general de la soberanía es máximo territorio y mínima población. De esta manera, también mantendremos una clara mayoría judía en un Estado de Israel judío y democrático", dijo Smotrich en un mensaje compartido por su oficina.

En el mensaje, el responsable presentó un plan para anexionarse un 82 % del territorio de Cisjordania ocupada, excluyendo únicamente las grandes ciudades palestinas.

"Los árabes de Judea y Samaria (el nombre bíblico que muchos israelíes usan para referirse a Cisjordania) seguirán gestionando sus vidas en la fase inmediata igual que ahora, a través de la Autoridad Palestina", aseguró Smotrich.

El órgano que dirige Mahmud Abás, sin embargo, acabaría por ser sustituido por lo que describe como "alternativas civiles regionales de gestión", sin dar más detalles, y advirtió de que Israel "destruirá" a la Autoridad Palestina si trata de "atacar" a Israel.

"Judea y Samaria no son territorios disputados, sino la herencia de nuestros antepasados durante generaciones. No hay ni habrá nunca un Estado palestino en nuestro territorio", aseguró el responsable, sancionado por varios países europeos por incitar a la violencia contra los palestinos.

En su mensaje, Smotrich pidió a Netanyahu que reúna al Gobierno y tome una "decisión histórica" para anexionarse el territorio de Cisjordania, y aseguró que existe un "amplio consenso" en el Parlamento y entre la ciudadanía contra la creación de un Estado palestino.

El mensaje llega en pleno debate en Israel sobre la posibilidad de que el Gobierno declare la soberanía israelí sobre partes del territorio palestino ocupado de Cisjordania en respuesta a los planes de países como Reino Unido, Francia, Australia o Canadá de reconocer oficialmente al Estado de Palestina a finales de mes, durante la Asamblea General de la ONU.

Smotrich, cuyo partido, Sionismo Religioso, es clave para la estabilidad de la coalición de gobierno que lidera Netanyahu, es uno de los principales representantes de la ultraderecha israelí, que defiende el establecimiento de asentamientos judíos en territorio palestino y la continuación de la ofensiva en la Franja de Gaza.