Ministro venezolano dice que inaugurarán 30 centros educativos ante inicio de año escolar

"Vamos a inaugurar 30 nuevas escuelas y continuamos con la rehabilitación de más de 300 instituciones", afirmó en Telegram el titular de la cartera de Estado, sin que precisara más detalles.

Según Rodríguez, la meta de las autoridades es "atender mensualmente una escuela por municipio para garantizar una infraestructura escolar óptima a los estudiantes".

En su publicación, el ministro mencionó que, entre las prioridades de este año, está que los niños vayan diariamente a clases, así como el fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar.

En octubre de 2024, Venezuela puso en marcha un plan para reestructurar, en un plazo prorrogable de seis meses, el Ministerio de Educación y sus entes adscritos, como parte de las acciones para el rescate del sistema educativo, indicó un anuncio oficial publicado entonces por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El 1 de mayo de este año, la Federación Venezolana de Maestros compartió un comunicado en Instagram para exigir "condiciones laborales dignas y salarios suficientes" que, según la agremiación, "se traduzcan en bienestar del magisterio".