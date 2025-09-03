Talibanes movilizan a su red diplomática para obtener ayuda internacional tras terremoto

Muttaqi "sostuvo conversaciones con las representaciones políticas afganas en el extranjero sobre la asistencia destinada a los ciudadanos afectados por el reciente terremoto en la provincia de Kunar y regiones vecinas", dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores de facto en un comunicado publicado en su perfil de la red social X.

"El ministro instruyó a todas las misiones diplomáticas afganas a proporcionar información sobre la situación posterior al terremoto a los funcionarios gubernamentales, organizaciones benéficas y personas solidarias" en los países donde tienen presencia, indicó.

Entre los asistentes a la reunión telemática con el ministro Muttaqi figuran representantes diplomáticos en Rusia, China, Iraq, Catar o Kazajistán, según imágenes compartidas por el Ministerio de Asuntos Exteriores talibán.

Muttaqi pidió a los representantes diplomáticos que "redoblen esfuerzos para facilitar la entrega de ayuda, proveer los recursos necesarios y asegurar una gestión eficaz de la asistencia humanitaria".

Según cifras oficiales, más de 5.400 viviendas han quedado destruidas en las provincias de Kunar, Nangarhar, Laghman, Nuristán y Panjshir, donde cientos de familias malviven en carpas improvisadas, con médicos voluntarios atendiendo a los heridos y carreteras aún bloqueadas que dificultan la llegada de socorro.

En las zonas más afectadas, la situación continúa siendo muy difícil debido a los cortes de carreteras que quedaron bloqueadas, las réplicas constantes, algunas de magnitud superior a 5,0, y a las dificultades de acceso de la ayuda internacional.

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) inició el lunes la distribución de víveres y galletas energéticas en Kunar y Nangarhar, recordando que muchas de las comunidades afectadas ya se encontraban en una situación vulnerable antes del seísmo.