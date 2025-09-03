Wall Street abre mixto y el Dow Jones baja un 0,05 %

Diez minutos después del toque de campana: el S&P 500 subía un 0,42 % y el Nasdaq, un 0,77%.

Las acciones de la empresa matriz de Google subían más de un 7 % esta mañana, después de que Alphabet ayer evitara severas sanciones antimonopolio y que un juez federal dictaminara que el gigante tecnológico puede conservar su navegador en internet Chrome.

También subían las acciones de Macy's (2 %), después de que la cadena elevara sus perspectivas anuales, tras unos resultados trimestrales mejores de lo esperado.

Entre las empresas que cotizan en el Dow 30, destacan, además de Home Depot, las subidas de Apple (2,61 %) y Salesforce (1 %), así como los descensos de Boeing (-1,71 %) y Verixon (-0,74 %).

Por otra parte, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) bajaba esta mañana a los 64,49 dólares el barril.