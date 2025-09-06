La capital de EE.UU. se moviliza en contra del Gobierno de Donald Trump

Washington, 6 sep (EFE).- Cientos de residentes de Washington, la capital de Estados Unidos, salieron a las calles este sábado para protestar por el acoso y la detención de migrantes en la ciudad por parte de la Guardia Nacional y otras agencias federales desplegadas en la urbe por orden del presidente Donald Trump.