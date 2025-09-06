Venecia decide su León de Oro con Del Toro, Sorrentino o la cinta de Gaza en las quinielas

La ceremonia comenzará a las 19:00 hora local (17:00 GMT) en el Palacio del Cine del Lido, la isla veneciana en la que tiene lugar este prestigioso certamen cinematográfico.

Las aspirantes de la competición oficial son 21 películas de las que algunas han sido especialmente alabadas por la crítica, como 'The voice of Hind Rajab' ('La voz of Hind Rajab'), con la grabación real de la llamada a la Media Luna Roja de una niña palestina atrapada en un coche bajo fuego israelí, o la versión de 'Frankenstein' del mexicano Del Toro.

También ha recibido buenas críticas 'La Grazia' de Paolo Sorrentino, 'No other choice' del surcoreano Park Chan-wook; 'A house of Dynamite' ('Una casa llena de dinamita') de la estadounidense Kathryn Bigelow; 'Bugonia' de Yorgos Lanthimos, o 'Father Mother Sister Brother' de Jim Jarmusch.

En cuanto a las interpretaciones, han sido muy alabadas las de Oscar Isaac y Jacob Elordi en 'Frankenstein', la de Valeria Bruni Tedeschi en 'Duse' o la de Amanda Seyfried en 'The Testament of Ann Lee'.

Por otro lado, en Horizontes, la segunda sección en importancia en importancia de Venecia, la ecuatoriana Ana Cristina Barragán compite con 'Hiedra', los argentinos Gastón Solnicki y Alejo Moguillansky con 'The Souffleur' y 'Pin de fartie', respectivamente, y el mexicano David Pablos con 'En el camino'.

El español Jaume Claret Muxart lo hace con su ópera prima, 'Estrany riu', y el estadounidense con orígenes colombianos Stillz con 'Barrio triste'.