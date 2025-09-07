Agentes detienen a paraguayo que intentaba llevar 3,2 kilos de cocaína a España

El director de Aeropuertos de la Dinac, Rubén Aguilar, dijo a EFE que el pasajero fue detenido en el aeropuerto internacional de la ciudad de Luque, Silvio Pettirossi, que sirve a Asunción.

Los agentes revisaron el equipaje del sospechoso y detectaron una sustancia repartida en diferentes paquetes escondidos en sus prendas de vestir.

El análisis posterior confirmó que se trataba de 3,2 kilos de cocaína, indicó la fuente.

El acta de la Senad señala que el destino final del pasajero, de 29 años, era Barcelona y que la fiscal antinarcóticos Deni Yoon Pak está a cargo del caso.

