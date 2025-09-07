Al menos dos muertos y seis heridos en accidente de un microbús en el norte de Honduras

Las víctimas mortales son un hombre y una mujer, mientras que otra persona, que podría ser el chófer del transporte colectivo, ha sido dada como desaparecida, dijo escuetamente a periodistas un oficial del organismo de socorro.

Los seis lesionados, entre ellos un niño, fueron llevados en ambulancias a un hospital de San Pedro Sula, la segunda ciudad más importante del país centroamericano, agregó.

Según pobladores del sector, el conductor del microbús iba a exceso de velocidad y antes de precipitarse a una hondonada derribó un poste de tendidos de cables públicos a orilla de la carretera.

El accidente de transporte colectivo, con capacidad para doce pasajeros, se registró en el barrio Lempira, de San Pedro Sula.

La unidad cubría una ruta entre Cofradía y San Pedro Sula y quedó volcada de costado a orillas del río Chamelecón, que cruza parte del oeste y norte de Honduras.

El tramo donde se produjo el accidente está en reparación por una falla geológica en la carretera que, desde San Pedro Sula, conduce hacia las fronteras con Guatemala y El Salvador, al oeste del país.

Los accidentes de tráfico son una de las principales causas de las muertes violentas en Honduras, según fuentes oficiales.