El Kremlin ruso cita a embajador de Argentina por declaraciones de la ministra de Seguridad

MOSCÚ. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia espera una explicación oficial y exhaustiva de por parte del gobierno de Javier Milei, respecto a las “inaceptables declaraciones” realizadas por la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, comunicó la Cancillería rusa tras convocar al embajador argentino en Moscú.