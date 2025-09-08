El Kremlin ruso cita a embajador de Argentina por declaraciones de la ministra de Seguridad

“Se enfatizó que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia espera recibir, en el menor plazo posible, explicaciones oficiales exhaustivas de la parte argentina sobre las inaceptables declaraciones de la ministra Patricia Bullrich”, indica la nota del Kremlin, según el reporte de la agencia oficial TASS.
Recientemente, Bullrich presentó una denuncia que citaba al espionaje ruso a través de “campañas de información, desinformación e influencia contra el Estado argentino”, donde mencionaba nombres de ciudadanos rusos y les vinculaba con el reciente escándalo de corrupción, informó EFE.
El objetivo era supuestamente influir en organizaciones civiles argentinas para alinearse con los intereses rusos, según la ministra.
“Acusaciones falsas”
La semana pasada la Embajada de Rusia en Argentina rechazó como “falsas e infundadas” las acusaciones del Gobierno de Javier Milei sobre la intermediación de la inteligencia rusa tras la filtración de audios de la secretaria general de la Presidencia argentina, hermana del mandatario, Karina Milei.
Las escuchas muestran a un funcionario argentino describiendo un esquema de recaudación de sobornos que tendría a Karina Milei como una de sus beneficiarias.