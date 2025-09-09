Corte Suprema retoma el juicio contra Bolsonaro: cinco jueces, una sentencia y polarización

Jair Bolsonaro es juzgado por intento de un golpe de Estado tras su derrota en las elecciones de 2022 frente al izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

Se expone a hasta 43 años de cárcel.

El veredicto quedará determinado por una mayoría simple de los cinco jueces, que luego votarían para fijar una eventual pena, que es apelable.

Cinco jueces del Supremo Tribunal Federal deben votar hasta el viernes para decidir el futuro del exmandatario (2019-2022) y otros siete coacusados, entre ellos varios exministros y altos mandos militares.

Voto a voto

El primero en votar será el poderoso y divisivo magistrado Alexandre de Moraes.

“Si es juzgado únicamente sobre la base de elementos jurídicos, estoy convencido de que será absuelto” , dijo a periodistas frente al tribunal el abogado de Bolsonaro, Paulo Cunha Bueno.

Bolsonaro tiene previsto seguir el proceso en su residencia en Brasilia donde desde agosto cumple arresto domiciliario. Sus abogados atribuyen su ausencia en el tribunal a cuestiones de salud.

¿Más presión de Trump?

Ya inhabilitado políticamente hasta 2030, el excapitán del Ejército clama su inocencia y se considera víctima de una “persecución política”. Entre tanto, ganó el apoyo del presidente estadounidense Donald Trump.

Aduciendo una “caza de brujas” contra su aliado, el mandatario impuso aranceles de 50% a algunas exportaciones brasileñas y sancionó a jueces del caso, como al relator Alexandre de Moraes.

La Corte Suprema ignorará “presiones internas o externas”, replicó la semana pasada Moraes.

Pero la amenaza de nuevas sanciones planea sobre las autoridades brasileñas.

“Para el juez Alexandre de Moraes y aquellos cuyos abusos de autoridad han minado libertades fundamentales, seguiremos tomando las medidas apropiadas”, dijo el subsecretario de Diplomacia Pública del Departamento de Estado, Darren Beattie, en X.

“Nos ocuparemos de ello, aunque no es posible prever lo que puede salir de la cabeza de Trump”, indicó días atrás el ministro de Finanzas, Fernando Haddad, acerca de esa hipótesis.

Mayoría simple

Bolsonaro está acusado de cinco delitos, entre estos intento de golpe de Estado, que no se habría consumado por falta de apoyo de la cúpula militar.

Habría contemplado incluso el asesinato de Lula antes de su investidura.

La fiscalía también lo acusa de instigar el 8 de enero de 2023, cuando miles de seguidores vandalizaron las sedes de poder en Brasilia llamando a una insurrección militar para derrocar a Lula.