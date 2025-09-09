El presidente de Paraguay se reúne con gobernador y empresarios en breve visita a Brasil

Asunción, 9 sep (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, se reunió este martes con el gobernador del estado brasileño de Paraná, Carlos Roberto Massa Junior, y empresarios, a quienes presentó las oportunidades de inversión en su país y el proyecto del corredor vial bioceánico, que conectará puertos brasileños sobre el Atlántico con chilenos en el Pacífico.