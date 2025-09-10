Costa defiende ante Merz las propuestas de sanciones a Israel de Von der Leyen

"Desafortunadamente, Israel no está escuchando a sus amigos, es imposible para la Unión Europea no reaccionar cuando vemos día a día en la televisión las imágenes de lo que está pasando en Gaza y en Cisjordania", dijo Costa junto a Merz en el marco de su visita a Berlín para reunirse con el jefe del Gobierno germano.

"Desde hace tiempo, lo que pasa en Gaza no se explica con el derecho a defenderse", añadió Costa, que volvió a expresar la condena europea a los ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre de 2023 y pidió la liberación de los secuestrados israelíes, al responder ante la prensa sobre las propuestas de Von der Leyen para sancionar a Israel.

Las medidas expuestas este miércoles por Von der Leyen en el Debate del estado de la Unión Europea incluyen la suspensión parcial del acuerdo de asociación entre la UE e Israel en lo relativo al comercio y las sanciones a ministros extremistas del Gobierno israelí y a los colonos violentos.

Sobre las propuestas de la presidenta de la Comisión Europea, Merz dijo que por ahora prefería esperar a la resolución de los debates internos europeos, incluidos los de su propio Gobierno, compuesto por una coalición de cristianodemócratas y socialdemócratas, sobre eventuales medidas sancionadoras contra Israel.

"En lo que toca a las sanciones, quiero esperar a las discusiones internas del Consejo Europeo y en la coalición", señaló Merz, que recordó que su Ejecutivo, pese a que valora que la actual actuación israelí en la Franja de Gaza "no es aceptable", no apoyará el reconocimiento de Palestina como estado.

Costa también apeló a la aplicación de la solución de los dos Estados, "la reforma de la Autoridad Palestina para que pueda gobernar el territorio y eliminar a Hamás", y recordó que desde Bruselas se pide "un alto el fuego, el desbloqueo de la ayuda humanitaria y el freno a los asentamientos ilegales en Cisjordania".

"Por todo esto la UE es el mayor donante de la Autoridad Palestina y trabajamos con ellos para implementar las reformas que hacen falta, pero ahora es tiempo de un alto el fuego, que paren los bombardeos, la muerte de gente, la destrucción de Gaza y la construcción de asentamientos ilegales en Cisjordania", abundó Costa.