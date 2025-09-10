Israel subraya que no habrá inmunidad para "los terroristas" ni en Catar ni en ningún país

Redacción Internacional, 10 sep (EFE).- El embajador de Israel ante Naciones Unidas, Danny Danon, afirmó este miércoles antes de la reunión convocada en la ONU sobre el ataque israelí en Catar contra miembros de Hamás que no habrá inmunidad para "los terroristas" ni en ese país ni en ningún otro.