Trump dice que retórica de “izquierda radical” contribuyó a asesinato de activista en EEUU

“Durante años, aquellos en la izquierda radical han comparado a maravillosos estadounidenses como Charlie con nazis y los peores asesinos en masa y criminales del mundo”, dijo Donald Trump en un video publicado en su plataforma Truth Social.

“Este tipo de retórica es directamente responsable del terrorismo que estamos viendo en nuestro país hoy, y debe detenerse de inmediato”, agregó.

El mandatario prometió llevar a cabo una ofensiva contra los responsables.

“Este es un momento oscuro para Estados Unidos”, dijo Trump.

“Mi gobierno encontrará a cada uno de los que contribuyeron a esta atrocidad y a otros casos de violencia política, incluidas las organizaciones que la financian y la apoyan”, sostuvo.

Kirk, que ayudó a aumentar el apoyo a Trump entre los votantes jóvenes, fue asesinado el miércoles mientras celebraba un evento público en la Utah Valley University, en el oeste del país.

El atacante sigue prófugo.

Videos de la escena muestran a Kirk hablando bajo una carpa frente a varios cientos de personas, cuando se oye un disparo. El activista parece desplomarse en su silla y se oyen gritos de pánico entre el público.

Los investigadores dijeron que creen que la bala fue disparada desde el techo del campus por alguien vestido de negro, en lo que parece ser un asesinato dirigido.