Polonia restringe espacio aéreo oriental por seguridad nacional tras incursión de drones

Las autoridades polacas han prohibido los vuelos nocturnos y la operación de drones civiles a cualquier hora del día en la zona EP R129, que abarca la franja oriental del país que limita con Bielorrusia y Ucrania.

Mientras tanto, el ministerio del Interior de Polonia ha confirmado el hallazgo de los restos de 16 drones, distribuidos en cinco provincias del este y el centro del país.

Al menos tres drones que representaban una amenaza directa fueron derribados por aeronaves polacas y aliadas durante la oleada de incursiones nocturnas que se registró en la madrugada del martes al miércoles por parte de drones rusos.

El presidente polaco, Karol Nawrocki, tras una conversación telefónica con su homologo estadounidense, Donald Trump, destacó anoche la "unidad aliada" ante los recientes desafíos a la seguridad de la OTAN.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El general Wiesław Kukuła, jefe del Estado Mayor General del Ejército polaco, reveló en una entrevista emitida anoche por la cadena polaca TVN24 que Polonia recibió advertencias de Bielorrusia sobre drones dirigiéndose al territorio polaco.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Kukuła calificó la cooperación como sorprendente pero útil, y Polonia respondió compartiendo a su vez información con Bielorrusia.

En un gesto de apoyo, la República Checa enviará tres helicópteros Mi-171Sz de operaciones especiales a Polonia.

Estos helicópteros asistirán al Ejército polaco para detectar y, si fuera necesario, interceptar drones a baja altitud.

La misión, acordada por los ministros de Defensa de ambos países, podría durar hasta tres meses, con un máximo de 150 soldados checos desplazados a Polonia.

Polonia también implementó el cierre completo del tráfico fronterizo con Bielorrusia desde mañana.

Esta medida, que afecta a transporte por carretera y ferroviario, fue anunciada por el primer ministro polaco, Donald Tusk, debido a los "intensos ejercicios ruso-bielorrusos Zapad-2025", programados del 12 al 16 de septiembre.

El cierre busca reforzar la seguridad y se mantendrá hasta el fin de los ejercicios militares.