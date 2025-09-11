Rusia celebrará elecciones locales y regionales a pesar de ataques con drones ucranianos

"Trabajamos en condiciones de ciberataques y guerra sin precedentes, que tienen lugar no solo directamente en los frentes de combate, sino también en los frentes electorales, informativos y psicológicos. Por lo tanto, es necesario contar con medidas de seguridad mediante métodos tradicionales de organización de la votación", explicó Pamfílova en rueda de prensa, citada por la agencia TASS.

De este modo, la servidora pública aclaró que ante los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania, en las regiones fronterizas se han habilitado 6.589 recintos alternativos de votación para garantizar que los ciudadanos de ocho regiones rusas puedan votar con seguridad.

Estas regiones son las sureñas Krasnodar, Bélgorod, Kursk, Rostov, Briansk, Vorónezh, la ciudad de Sebastopol y la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014.

"Debemos ser capaces de celebrar elecciones incluso en las condiciones más extremas", señaló.

Por lo tanto, Pamfílova insistió en que no van a abandonar "los elementos tradicionales" electorales, "si es necesario, incluso en condiciones de aislamiento, sin electricidad, comunicación ni internet".

La jornada electoral arrancará el viernes y se prolongará hasta domingo en 81 regiones de la Federación de Rusia.

Además de las elecciones municipales anuales, se elegirán directamente los gobernadores de 20 regiones y en una lo elige la asamblea pertinente.

Las regiones meridionales rusas, especialmente aquellas fronterizas con Ucrania, sufren diariamente ataques con drones ucranianos que tienen por objetivo primordial neutralizar la capacidad de producción energética que alimenta la maquinaria de guerra de Rusia, pero que también han provocado víctimas civiles.