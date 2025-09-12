China pide que Europa tome “medidas” para frenar visitas de funcionarios taiwaneses

En una rueda de prensa, el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, instó a los países europeos pertinentes a “adherirse al ‘principio de una sola China’ y adoptar medidas efectivas para impedir que los separatistas que buscan la independencia de Taiwán realicen visitas”.

China, que considera a Taiwán como una “provincia rebelde”, sostiene el “principio de una sola China” como eje central de su política exterior: que la República Popular es la única representante legítima de China en el mundo y que Taiwán forma parte de su territorio.

Sin embargo, muchos países, entre ellos los europeos, aplican la “política de una sola China”, que reconoce a la República Popular como único gobierno de China en el plano internacional, pero evita pronunciarse sobre la soberanía o el estatus jurídico definitivo de Taiwán.

Durante su comparecencia, Lin también insistió en que “Taiwán es una parte inalienable del territorio chino” y que Pekín “se opone firmemente a cualquier forma de intercambio oficial” entre países que mantienen relaciones diplomáticas con China y autoridades de la isla.

También advirtió a Taipéi de que “buscar la independencia es un callejón sin salida” y que cualquier intento de crear “dos Chinas” está destinado al fracaso.

Estas declaraciones llegan un día después de que el canciller taiwanés llegara a la República Checa, donde este jueves asistió a un acto en el Museo Nacional de Praga acompañado por altas autoridades del país, en medio de una visita más amplia por la región.

En paralelo, Wang Yi inició este viernes una gira por Austria, Eslovenia y Polonia que se prolongará hasta el 17 de septiembre.