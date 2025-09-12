Explosión en Iztapalapa: nuevo video muestra fuga de gas antes del estallido en Puente de la Concordia

Esta tarde se hizo público un nuevo video que muestra el instante en que el camión que transportaba gas licuado de petróleo comenzó a fugar en el Puente de la Concordia, ubicado en la Calzada Ignacio Zaragoza, en Iztapalapa, Ciudad de México. En las imágenes se observa la nube de gas expandiéndose por la zona segundos antes de la explosión.

De acuerdo con los peritos de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, la fuga se originó en una válvula del tanque, lo que provocó que el gas se dispersara rápidamente en el aire. Las chispas generadas por el contacto con una superficie metálica habrían detonado el estallido que dejó al menos ocho muertos y decenas de heridos.

El fuego se propagó de manera inmediata hacia vehículos y estructuras cercanas, causando un incendio que tardó varias horas en ser controlado por bomberos y personal de Protección Civil. Testigos reportaron que las llamas alcanzaron varios metros de altura y podían verse a kilómetros de distancia.

Las autoridades continúan con la investigación para determinar si el camión cumplía con las normas de seguridad para el transporte de gas. Asimismo, se revisa si existieron fallas en el protocolo de respuesta inicial que pudieron agravar las consecuencias del siniestro.