Mundo

Tragedia en México: todo lo que se sabe de la explosión de la pipa de gas que dejó 8 muertos

Un grave incidente se registró la mañana del miércoles bajo el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, al oriente de la Ciudad de México, cuando una pipa de gas LP explotó tras volcarse en las inmediaciones de la Calzada Ignacio Zaragoza y el paradero de Santa Marta, en los límites con el Estado de México. La explosión generó el pánico entre transeúntes y usuarios del transporte público y dejó al menos ocho personas fallecidas y decenas de lesionados, entre ellos menores de edad.

Por ABC Color
12 de septiembre de 2025 - 10:40
Integrantes del Ejercito mexicano resguardan la zona del accidente de un camión de gas este miércoles, en la Ciudad de México (México). Las autoridades mexicanas informaron este jueves que la cifra de fallecidos por la explosión de una pipa de gas ocurrida en Iztapalapa, en el sur de la capital mexicana, se elevó a seis mientras que los heridos en estado crítico son 23. EFE/ Mario Guzmán
Integrantes del Ejercito mexicano resguardan la zona del accidente de un camión de gas este miércoles, en la Ciudad de México (México). Las autoridades mexicanas informaron este jueves que la cifra de fallecidos por la explosión de una pipa de gas ocurrida en Iztapalapa, en el sur de la capital mexicana, se elevó a seis mientras que los heridos en estado crítico son 23. EFE/ Mario Guzmán Mario Guzmán

Las primeras investigaciones de la Fiscalía General de Justicia mexicana indican que la pipa, con capacidad para 49.500 litros de gas, se volcó al tomar una curva, lo que provocó una fuga en la línea de distribución y la acumulación del gas. Esta acumulación derivó en una potente explosión, cuya onda expansiva dañó gravemente 32 vehículos, entre ellos dos camiones de carga —uno de cemento y otro de cartón para reciclaje— y destrozó parte de la infraestructura vial y mobiliario urbano de la zona.

Videos captados por testigos muestran cómo una nube blanca de gas comenzó a expandirse segundos antes del estallido, llenando de pánico a quienes transitaban por la zona.

Integrantes del Cuerpo de Bomberos controlan un incendio luego del accidente de un camión de gas este miércoles, en la Ciudad de México (México). Las autoridades mexicanas informaron este jueves que la cifra de fallecidos por la explosión de una pipa de gas ocurrida en Iztapalapa, en el sur de la capital mexicana, se elevó a seis mientras que los heridos en estado crítico son 23. EFE/ Mario Guzmán
Integrantes del Cuerpo de Bomberos controlan un incendio luego del accidente de un camión de gas este miércoles, en la Ciudad de México (México). Las autoridades mexicanas informaron este jueves que la cifra de fallecidos por la explosión de una pipa de gas ocurrida en Iztapalapa, en el sur de la capital mexicana, se elevó a seis mientras que los heridos en estado crítico son 23. EFE/ Mario Guzmán

Víctimas y afectados

Hasta la mañana del jueves, las autoridades reportaban ocho fallecidos y 67 personas lesionadas, entre ellas 13 menores y cuatro bebés de entre seis meses y un año de edad. De los heridos, 19 ya fueron dados de alta, pero 22 permanecen en estado crítico. La mayoría de ellos sufren quemaduras de segundo y tercer grado.

En total, 28 vehículos resultaron completamente siniestrados por el fuego, varios de los cuales quedaron reducidos a chatarra.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Suben a seis los fallecidos por explosión de camión de gas en Ciudad de México

Respuesta de las autoridades y servicios de emergencia

Bomberos de la Ciudad de México, elementos de Protección Civil y cuerpos de seguridad desplegaron un amplio operativo para controlar el incendio y evacuar la zona. Luego de varias horas de trabajo, se logró sofocar las llamas, retirar la pipa y restablecer parcialmente la circulación en Calzada Ignacio Zaragoza.

La Fiscalía capitalina abrió una carpeta de investigación para determinar las causas del siniestro y establecer eventuales responsabilidades. Peritos en criminalística, fotografía, química, incendios, explosiones, tránsito y seguridad industrial se encuentran trabajando en el lugar de los hechos para recabar pruebas y esclarecer el origen del incidente.

Polémica sobre los seguros y la responsabilidad

La pipa accidentada pertenece a la empresa Transportadora Silza, del Grupo Tomza. Según la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, la unidad carecía de una póliza de seguro vigente, ya que esta venció en junio de 2025, lo que podría complicar las indemnizaciones para las víctimas y los afectados por los daños materiales.

En respuesta, la compañía aseguró que asumirá su responsabilidad social y legal, brindando atención médica a su chofer y a otras personas lesionadas. Además, afirmó contar con tres pólizas de seguros vigentes, contratadas con las aseguradoras Chubb Seguros, Qualitas y AXXA Seguros, que cubrirían daños a terceros, daño moral, daños ecológicos y responsabilidad civil de transportistas. La empresa manifestó su disposición para colaborar con las autoridades y cumplir con la normatividad.

Investigación en curso

Las autoridades capitalinas han anunciado que revisarán si existió algún tipo de incumplimiento normativo por parte de la empresa y, de confirmarse, se fincarán responsabilidades civiles y penales contra los responsables.

Enlace copiado