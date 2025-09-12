Tragedia en México: todo lo que se sabe de la explosión de la pipa de gas que dejó 8 muertos

Las primeras investigaciones de la Fiscalía General de Justicia mexicana indican que la pipa, con capacidad para 49.500 litros de gas, se volcó al tomar una curva, lo que provocó una fuga en la línea de distribución y la acumulación del gas. Esta acumulación derivó en una potente explosión, cuya onda expansiva dañó gravemente 32 vehículos, entre ellos dos camiones de carga —uno de cemento y otro de cartón para reciclaje— y destrozó parte de la infraestructura vial y mobiliario urbano de la zona.

Videos captados por testigos muestran cómo una nube blanca de gas comenzó a expandirse segundos antes del estallido, llenando de pánico a quienes transitaban por la zona.

Víctimas y afectados

Hasta la mañana del jueves, las autoridades reportaban ocho fallecidos y 67 personas lesionadas, entre ellas 13 menores y cuatro bebés de entre seis meses y un año de edad. De los heridos, 19 ya fueron dados de alta, pero 22 permanecen en estado crítico. La mayoría de ellos sufren quemaduras de segundo y tercer grado.

En total, 28 vehículos resultaron completamente siniestrados por el fuego, varios de los cuales quedaron reducidos a chatarra.

Respuesta de las autoridades y servicios de emergencia

Bomberos de la Ciudad de México, elementos de Protección Civil y cuerpos de seguridad desplegaron un amplio operativo para controlar el incendio y evacuar la zona. Luego de varias horas de trabajo, se logró sofocar las llamas, retirar la pipa y restablecer parcialmente la circulación en Calzada Ignacio Zaragoza.

La Fiscalía capitalina abrió una carpeta de investigación para determinar las causas del siniestro y establecer eventuales responsabilidades. Peritos en criminalística, fotografía, química, incendios, explosiones, tránsito y seguridad industrial se encuentran trabajando en el lugar de los hechos para recabar pruebas y esclarecer el origen del incidente.

Polémica sobre los seguros y la responsabilidad

La pipa accidentada pertenece a la empresa Transportadora Silza, del Grupo Tomza. Según la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, la unidad carecía de una póliza de seguro vigente, ya que esta venció en junio de 2025, lo que podría complicar las indemnizaciones para las víctimas y los afectados por los daños materiales.

En respuesta, la compañía aseguró que asumirá su responsabilidad social y legal, brindando atención médica a su chofer y a otras personas lesionadas. Además, afirmó contar con tres pólizas de seguros vigentes, contratadas con las aseguradoras Chubb Seguros, Qualitas y AXXA Seguros, que cubrirían daños a terceros, daño moral, daños ecológicos y responsabilidad civil de transportistas. La empresa manifestó su disposición para colaborar con las autoridades y cumplir con la normatividad.

Investigación en curso

Las autoridades capitalinas han anunciado que revisarán si existió algún tipo de incumplimiento normativo por parte de la empresa y, de confirmarse, se fincarán responsabilidades civiles y penales contra los responsables.