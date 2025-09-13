Más de 350 bomberos combaten las llamas en un incendio en el norte de Portugal

Un portavoz de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC) lusa explicó a EFE que si bien las autoridades confirmaron en la mañana de este sábado que el incendio estaba "dominado", el viento provocó que se reavivara.

Las condiciones climáticas de este sábado son "un poco complicadas", agregó la fuente, quien confirmó que hay desplazados en el lugar 352 efectivos, junto a 106 vehículos terrestres y nueve aéreos.

En el distrito de Vila Real, donde se localiza Murça, el Instituto Portugal del Mar y la Atmósfera (IPMA) predice una temperatura máxima de 24 grados centígrados para hoy y 28 para mañana, domingo.