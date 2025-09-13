Presunto líder del grupo mexicano La Barredora capturado vivía en casa lujosa en Paraguay

El operativo de captura de Bermúdez Requena, alias El Abuelo o Requena, quien fue exsecretario de Seguridad del estado mexicano de Tabasco (sureste), "se llevó a cabo en la madrugada de este sábado en el barrio cerrado Surubi’i, de la ciudad de Mariano Roque Alonso", cercana a la capital, Asunción, indicó la Senad en un comunicado.

"El detenido residía en una lujosa vivienda que utilizaba como centro de resguardo y ocultamiento", añadió la institución paraguaya.

La Senad participó de la intervención junto a la Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI), el Ministerio Público de Paraguay y contó con apoyo de autoridades mexicanas "que aportaron información clave para la localización del fugitivo", según la nota.

Bermúdez Requena fue designado secretario de Seguridad en el estado mexicano de Tabasco en 2019 por el entonces gobernador Adán Augusto López Hernández, quien ahora es senador del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), tras haber sido secretario de Gobernación (Interior) en el Gobierno expresidente de México Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

La agencia antidrogas paraguaya indicó que el capturado presuntamente "cuenta con un amplio historial delictivo en México" y que su carrera en las fuerzas de seguridad "estuvo marcada por acusaciones de corrupción, vínculos con el narcotráfico y utilización de su cargo para favorecer a estructuras criminales".

"De acuerdo con informes de inteligencia, Bermúdez Requena habría coordinado operaciones de tráfico internacional de drogas, además de estar vinculado a casos de homicidios, desapariciones forzadas y actividades de corrupción institucional en México", resaltó la Senad.

Este viernes, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México, Omar García Harfuch, informó de la detención de Bermúdez Requena en Paraguay como parte de una operación coordinada entre distintas agencias de seguridad, "por instrucciones de la presidenta" mexicana, Claudia Sheinbaum.

Distintas agencias de seguridad mexicanas detallaron este viernes que alias El Abuelo cuenta con una orden de aprehensión otorgada en febrero pasado por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés, y que fue trasladado a México, donde ha quedado a disposición de las autoridades.

Igualmente, precisaron que el mexicano tiene con una notificación roja emitida por Interpol el 17 de julio pasado, y que se encontraba prófugo en Paraguay.

Detallaron que el detenido es uno de los presuntos líderes de La Barredora, célula criminal dedicada a delitos como narcomenudeo y extorsión.