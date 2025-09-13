Viuda de Kirk promete seguir la labor de su esposo activista baleado en EE.UU.

Una desconsolada Erika Kirk, esposa de Charlie Kirk, lamentó el viernes la pérdida de “el padre perfecto (...) el esposo perfecto”.

“Los malvados responsables de la muerte de mi esposo no tienen idea de lo que han hecho”, dijo en un discurso emitido en vivo.

“El movimiento que mi esposo construyó no morirá. No lo hará. Me niego a permitir que eso suceda”, declaró.

Kirk, un influencer republicano de 31 años, murió el miércoles tras recibir un disparo mientras debatía con estudiantes en la Utah Valley University, en el suburbio de Orem.

Detención del principal sospechoso del crimen

“Lo tenemos”, dijo el gobernador de Utah, Spencer Cox, en una conferencia de prensa el viernes temprano, al identificar al sospechoso como Tyler Robinson, de 22 años, originario del mismo estado de Utah (oeste).

Los investigadores parecían avanzar lentamente en la búsqueda de quién disparó contra el aliado cercano del presidente Donald Trump, hasta que publicaron imágenes de cámaras de seguridad que mostraban a un joven.

Según reportes, Robinson había sido confrontado por su padre sobre las fotos y posteriormente fue entregado.

Trump, que apreciaba personalmente a Kirk, informó de la detención en una entrevista en la cadena Fox News. “Alguien muy cercano a él lo entregó”, dijo.

Robinson mató de un solo disparo en el cuello a Kirk precisamente cuando este contestaba a una pregunta sobre los asesinatos en masa en Estados Unidos.

El joven consideraba a Kirk como alguien “lleno de odio”, explicó Cox en rueda de prensa.

En su huida, el joven dejó atrás un rifle con mirilla telescópica y munición con inscripciones como “¡Hey, fascista, atrápala!” o “Bella ciao”, el estribillo de una canción antifascista italiana.

Otro mensaje parecía más confuso: “Si estás leyendo esto eres gay”.

Detalles sobre Robinson comenzaron a filtrarse el viernes, cuando surgió la foto del joven, perteneciente a una familia republicana, en una ciudad férreamente conservadora.

En las imágenes se ve al joven, que cursaba el tercer año de una pasantía de electricista, posando con armas y vestido para Halloween con un disfraz en el que parece estar montado sobre los hombros de Trump.

La noche del viernes Robinson se encontraba detenido bajo sospecha de homicidio agravado y se esperaba que fuera acusado formalmente en los próximos días.

Utah contempla la pena de muerte para ese delito, un castigo que Trump ha dicho que le gustaría que se impusiera.