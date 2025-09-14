María Corina, Kast y Uribe, la derecha latina se suma a la cumbre ultra de Vox en España

La ultraderecha española ha recibido este fin de semana a sus socios del grupo europeo Patriotas por Europa y fuerzas políticas derechistas al otro lado del Atlántico en la cumbre 'Europa Viva 25', que culmina este domingo con un gran acto político.

En el evento, varios líderes de la derecha y ultraderecha latinoamericana participaron vía telemática con mensajes de respaldo a Vox y a su líder, Santiago Abascal.

María Corina Machado agradeció el apoyo de la ultraderecha española a la oposición en su país contra el gobierno de Nicolás Maduro.

"En Venezuela, lo que en un principio empezó como una revolución socialista, terminó desembocando en su consecuencia inherente: un régimen delictivo, terrorista y antidemocrático", manifestó la líder opositora, cuyo mensaje fue recibido entre vítores de los miles de asistentes al acto, celebrado en el Palacio de Vistalegre.

Aun así, subrayó que el pueblo venezolano ha resistido "a la tiranía de Maduro" y ha derrotado "a la máquina de fraude electoral" y, hoy en día, "toda la verdad se empieza a conocer.

El líder ultraderechista chileno, José Antonio Kast, agradeció a Abascal haber demostrado "al mundo" que es posible enfrentar a la izquierda.

En este sentido, expresó su deseo de encontrarse el próximo año con el líder ultra español "como presidente de Chile, representando a un país que se ha puesto en pie". El país sudamericano celebra en noviembre la primera vuelta de las elecciones presidenciales para el próximo periodo.

"Juntos vamos a demostrar que la libertad puede vencer al miedo", subrayó.

También intervino en remoto el expresidente colombiano Álvaro Uribe, condenado recientemente en primera instancia por un caso de sobornos.

Uribe aseguró que desde Sudamérica hay "buenas noticias", gracias a los gobiernos de países como Argentina o Ecuador y a la posibilidad de expulsar de Venezuela a "la dictadura narcoterrorista".

En el evento estuvo presente el alcalde de Lima, Rafael López-Aliaga, que afirmó que la izquierda "es el mal".

Desde Madrid, denunció las "dictaduras" en Venezuela, Nicaragua y Cuba y lamentó la muerte del "mártir" Charlie Kirk, un activista ultra estadounidense asesinado el miércoles mientras participaba en una conferencia universitaria.

López-Aliaga manifestó los "tres enemigos" de Latinoamérica son "la marea negra" de la corrupción, "la marea roja" del socialismo y "la marea verde" que va en contra de la vida.

"Aborteros que destrozan la familia", añadió en referencia a esa marea verde, que presumió de haber expulsado de Lima quitándoles las licencias a las clínicas abortistas.