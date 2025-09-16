Claves del acuerdo de libre comercio Mercosur-EFTA

Aquí, algunas claves para entender este nuevo pacto comercial:

El Mercado Común del Sur (Mercosur) fue fundado en 1991 por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay y cuenta con Bolivia en proceso de adhesión.

La Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por sus siglas en inglés) fue fundada en 1960 y la integran Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein.

En 2024, el Mercosur exportó bienes a la EFTA por 3.373 millones de dólares e importó productos por 3.824 millones, con Suiza como principal socio comercial.

Las negociaciones tardaron ocho años. La firma cierra un proceso iniciado en 2017 en Buenos Aires, que incluyó 14 rondas de negociaciones y que terminó en julio de este año, también en la capital argentina.

El acuerdo creará una zona de libre comercio de casi 300 millones de consumidores y un PIB conjunto de unos 4,3 billones de dólares.

Mejor acceso a los mercados para más del 97 % de las exportaciones de ambos bloques, que se traducirá en un incremento del comercio bilateral y ventajas para empresas.

El acuerdo incluye un capítulo sobre comercio de servicios que le otorga a los proveedores de ambos bloques acceso a sus respectivos mercados en condiciones iguales o más favorables que las ofrecidas a otros socios comerciales.

Además, el tratado ofrecerá mayor seguridad jurídica para el comercio, al mejorar la protección de la propiedad intelectual, reconocer 63 indicaciones geográficas e introducir un mecanismo para la solución de controversias.

También se acuerda el acceso a las compras gubernamentales recíprocas, a nivel de gobiernos centrales, aunque se incluyen excepciones. Por ejemplo, Brasil excluyó las compras destinadas a la sanidad pública y los servicios tecnológicos.

El acuerdo beneficiará al 99 % de las exportaciones del Mercosur a sus socios europeos.

Los productos industriales y el pescado tendrán arancel cero, entre otros bienes. Para los productos agropecuarios, los europeos ofrecerán un mecanismo de acceso preferencial, con aranceles reducidos o cero, mediante un régimen de cuotas.

Dentro de esta categoría se enmarcan carnes, maíz, soja, miel, café, etanol, arroz, banana, melones, uvas y jugo de naranja.

Tras la firma del acuerdo, los Parlamentos de los países miembros de ambos bloques deberán proceder a la ratificación interna para que el acuerdo entre en vigor, lo cual está previsto para finales de 2026, aunque el plazo puede anticiparse o superarse.

El acuerdo, sin embargo, entrará en vigor de forma bilateral entre cada estado parte del Mercosur y cada país miembro de la EFTA a medida que se aprueben las ratificaciones.

En el primer día de vigencia del tratado, coincidiendo con su ratificación parlamentaria, la EFTA eliminará el 100 % de los aranceles de importación sobre todos los productos de los sectores industrial y pesquero procedentes del Mercosur.

También se comenzarán a aplicar de inmediato las cuotas de importación en condiciones preferenciales de productos agropecuarios.

En tanto, los países del Mercosur tendrán un plazo de 15 años para concluir un proceso gradual de reducciones arancelarias sobre el 97 % de los productos industriales y agrícolas que importan de la EFTA.

El bloque sudamericano también dará acceso preferencial a sus socios europeos sobre otro 1,2 % del comercio bilateral mediante cuotas para productos como lácteos, chocolates y fórmulas para alimentación infantil.

El Gobierno brasileño calcula que, para 2044, el acuerdo con la EFTA resultará en un aumento de 3.340 millones de reales (unos 628 millones de dólares) sobre sus exportaciones. Esa cifra es similar al total de las exportaciones actuales del Mercosur a los países de la EFTA.

Igualmente prevé que el tratado elevará las inversiones extranjeras en el país en 660 millones de reales (unos 124 millones de dólares) hasta el 2044.