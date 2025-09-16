Trump demandará al periódico NYT por US$ 15.000 millones

“Se ha permitido al New York Times mentir, difamar y calumniarme libremente durante demasiado tiempo, ¡y eso se acaba, YA!”, escribió el mandatario Donald Trump en su red Truth Social e indicó que la acción judicial será presentada en Florida.

“Hoy tengo el gran honor de presentar una demanda por difamación y calumnia por 15.000 millones de dólares contra The New York Times”, afirmó el presidente estadounidense.

En su mensaje, Trump califica al prestigioso diario como “uno de los peores y más degenerados periódicos de la historia” del país. Lo acusa de ser “un auténtico ’portavoz’ del Partido Demócrata de izquierda radical” y de haber apoyado a Kamala Harris durante la última campaña presidencial.

Reclamos

El New York Times “lleva décadas mintiendo sobre su presidente favorito (¡YO!), mi familia, mis negocios”, dijo.

No es la primera vez que el magnate republicano presenta una demanda contra los medios de comunicación que considera hostiles.

En julio, reclamó al menos 10.000 millones de dólares por difamación al Wall Street Journal tras la publicación de un artículo en el que se le atribuía una carta obscena dirigida al financiero y delincuente sexual Jeffrey Epstein, cuya autoría el presidente negó.