'Un poeta', la película que representará a Colombia en los premios Óscar y Goya

Bogotá, 16 sep (EFE).- La película 'Un Poeta', dirigida por Simón Mesa Soto y ganadora del premio del Jurado de la sección Una cierta mirada del Festival de Cannes, representará a Colombia en los premios Óscar y Goya de 2026, informó este martes la Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas.