'Un poeta', la película que representará a Colombia en los premios Óscar y Goya

"La tragicomedia de Simón Mesa Soto, producida por Manuel Ruiz Montealegre, con las empresas Ocúltimo y Medio de Contención Producciones continúa brillando internacionalmente", señaló la Academia en un mensaje publicado en sus redes sociales.
El largometraje, que también ha recibido el premio especial del jurado y reconocimientos a fotografía y actuación en el Festival de Lima y el galardón Bright Horizons del Festival de Melbourne, fue estrenada en Colombia en agosto pasado y ha sido vista por más de 120.000 personas en el país.
La película fue elegida de una selección en la que estaban otros filmes como 'Adiós al amigo', de Iván David Gaona; 'Alma del desierto', de Mónica Taboada-Tapia y 'Mi Bestia', de Camila Beltrán, entre otras.
"Nuestra mayor alegría es que el público colombiano ha abrazado la película, y eso nos llena de emoción (...) Ahora, recibir la noticia de que 'Un poeta' representará a Colombia en los Premios Oscar y los Premios Goya es un reto enorme que nos ilusiona profundamente", señaló Mesa, citado en un comunicado de su equipo.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
'Un poeta' cuenta la historia de Óscar Restrepo (Ubeimar Ríos), un autor que tras haber ganado un prestigioso premio en su juventud, no logró escribir versos nunca más.
Fracasado y con problemas de alcoholismo, la necesidad de trabajar le lleva a aceptar un puesto en una escuela de Medellín. Pero allí conoce a Yurlady (Rebeca Andrade), una adolescente de clase baja con un increíble talento del que no es en absoluto consciente, e intenta ayudarla para que triunfe en el complejo mundo de la poesía.
"Ser la película que representa al cine colombiano en dos certámenes de esta envergadura, constituye una gran responsabilidad (...) Les aseguro que haremos todo el esfuerzo por llevar lo más lejos posible la película, y con ello dejar en alto nuestro cine en el mundo", afirmó Manuel Ruiz, productor de la película.