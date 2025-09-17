Corea del Sur interesada en construir 2 líneas del Metro de Lima, según ministro peruano

Durante una reunión de trabajo en Seúl, en el marco de la Conferencia Global de Cooperación en Infraestructura 2025, el ministro de Tierra, Infraestructura y Transporte de Corea, Kim Yoon-duk, declaró que el consorcio de empresas surcoreanas tiene "mucho interés" en participar en la construcción de las líneas 3 y 4 del Metro de Lima.

"Espero que nuestra alta tecnología y experiencia se ponga al servicio del Perú, tal como ya estamos participando en el proceso de la Oficina de Gestión de Proyectos (a cargo del desarrollo) del ferrocarril Lima - Ica", añadió el ministro surcoreano, de acuerdo a una nota de prensa del ministerio peruano de Transportes y Comunicaciones.

Kim Yoon-duk remarcó que se esforzarán para "continuar la cooperación del gobierno y las empresas de Corea en los proyectos ferroviarios y aeroportuarios del Perú".

A su vez, el ministro peruano del sector, César Sandoval, afirmó que la "relación estrecha con Corea" permitirá a su país "abrir nuevas oportunidades para proyectos de infraestructura en beneficio de millones de peruanos".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las líneas 3 y 4 del Metro de Lima son proyectos que serán desarrollados de gobierno a gobierno por más de 10.000 millones de dólares para complementar a las dos primeras líneas que están en uso o en construcción, actualmente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En tanto que el proyecto del ferrocarril Lima - Ica considera la construcción de una doble vía férrea con 47 kilómetros de puentes y viaductos, además de 32 kilómetros de túneles, desde el centro de la costa peruana hacia la sureña ciudad de Ica.

A la fecha se han presentado las propuestas de Alemania, Canadá, Corea del Sur, España, Francia, India, Japón y Reino Unido, según la información del ministerio.