Disney anuncia el regreso de “Camp Rock 3″ con los Jonas Bothers pero sin Demi Lovato

Disney+ anunció este miércoles el regreso de “Camp Rock 3″, una de sus películas originales más famosas de la franquicia con los hermanos Joe, Nick y Kevin Jonas retomando sus papeles, mientras que la estrella Demi Lovato no aparecerá en pantalla pero será productora ejecutiva.