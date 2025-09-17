Reino Unido recibe a Trump con toda la pompa de la monarquía

Bajo un cielo gris, el mandatario y su esposa Melania fueron recibidos al bajar del helicóptero por los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina, y los reyes Carlos III y Camila.

Donald Trump pasará esta primera jornada de visita junto a la familia real inglesa en Windsor, a menos de 40 km de Londres.

El dirigente estadounidense dormirá las dos noches en el castillo, una de las residencias oficiales de la monarquía británica, alejado de una manifestación convocada en su contra en Londres.

“Dicen que el castillo de Windsor es lo máximo, así que va a estar genial”, dijo Donald Trump, de 79 años, antes de su partida de Washington.

En su segunda visita oficial a Reino Unido, después del viaje que hizo en 2019 en su anterior mandato, todos los actos serán a puerta cerrada, lejos de las multitudes debido a su impopularidad en Reino Unido.

Lejos de Londres

Tampoco en la jornada final de su visita, el jueves, se acercará a Londres. En su lugar irá a Chequers, a unos 70 km de la capital, para reunirse con Keir Starmer en la residencia oficial campestre del primer ministro británico.

Pese a su alejamiento de Londres, varias decenas de manifestantes, con pancartas anti Trump y coreando consignas, se concentraron el martes en una calle principal cercana al castillo de Windsor.