Dan por muertos a los cinco desaparecidos por la colisión de dos pesqueros en Mauritania

Nuakchot, 18 sep (EFE).- El Ministerio de Pesca mauritano anunció este jueves haber finalizado las operaciones de búsqueda de los cinco marineros mauritanos desaparecidos tras la colisión de dos pesqueros, uno de ellos español, el pasado viernes en las costas de Nuadibú, en el norte del país.