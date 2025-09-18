Dan por muertos a los cinco desaparecidos por la colisión de dos pesqueros en Mauritania

"Tras finalizar las operaciones de búsqueda y rescate, el departamento de Pesca e Infraestructura Marítima y Portuaria expresa sus condolencias a las familias de las víctimas", escribió el ministerio en una publicación en su página en Facebook.
La publicación incluía los nombres de los cinco marineros mauritanos desaparecidos como consecuencia del hundimiento del pesquero gallego Tafra-3, de bandera mauritana, con 26 tripulantes a bordo, después de una colisión con el Right Whale, un buque ruso con pabellón de Gambia.
Tras el incidente, al menos 21 tripulantes de varias nacionalidades fueron rescatados por otros barcos que se encontraban en las inmediaciones faenando.
Entre los supervivientes del Tafra 3 figuran cinco españoles, un ghanés, un senegalés y catorce mauritanos, y hay siete heridos, uno de ellos de gravedad.
La Gendarmería mauritana detuvo a los dos capitanes de los dos pesqueros que colisionaron en el marco de la investigación penal abierta -junto a otra técnica- para determinar las causas del incidente.