El presidente de Paraguay viaja este viernes a Nueva York por Asamblea de la ONU

De acuerdo con un decreto rubricado este jueves por Peña, su comitiva oficial la integrarán el canciller paraguayo, Rubén Ramírez; el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez; y la primera dama, Leticia Ocampos.
El gobernante intervendrá ante la Asamblea General de la ONU el próximo 24 de septiembre.
Peña adelantó a periodistas el pasado viernes que en Nueva York verá "la posibilidad de tener algún encuentro" con su homólogo estadounidense, Donald Trump, con quien todavía no ha mantenido una reunión bilateral desde que el líder republicano regresó a la Casa Blanca para un segundo mandato, el 20 de enero pasado.
El líder paraguayo también participó como orador en la 66 sesión plenaria del 79 período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, el pasado 29 de abril, en Nueva York.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
La semana de alto nivel del 80 período de sesiones de la Asamblea General de la ONU se llevará a cabo del 22 al 30 de septiembre en la Gran Manzana donde se reunirán representantes y líderes de más de 200 países.