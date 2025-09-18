Pakistán y Arabia Saudí firman pacto de defensa tras ataque israelí a Catar

"Este acuerdo, que refleja el compromiso compartido de ambas naciones de reforzar su seguridad y de contribuir a la paz y la seguridad en la región y en el mundo, tiene como objetivo desarrollar los ámbitos de cooperación en defensa entre los dos países y fortalecer la disuasión conjunta frente a cualquier agresión", indicó el comunicado de la oficina del primer ministro paquistaní el miércoles.

El pacto fue firmado en Riad durante la visita del primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, quien recibió honores militares antes de reunirse en el Palacio Real Qasr Al Yamama con el príncipe heredero y primer ministro saudí, Mohamed bin Salmán. Ambos calificaron la relación bilateral de "histórica y estratégica" y anunciaron la firma del acuerdo.

Según el comunicado conjunto, el pacto busca reforzar la cooperación en defensa, desarrollar capacidades conjuntas de disuasión y contribuir a la seguridad regional e internacional. "El acuerdo establece que cualquier agresión contra uno de los países será considerada como una agresión contra ambos", señaló el texto.

La medida, inédita en la relación militar entre Islamabad y Riad, llega en un momento de gran tensión en Oriente Medio. Hace menos de dos semanas, Israel lanzó bombardeos en Doha dirigidos contra líderes de Hamas, un ataque que causó víctimas civiles y que expuso la vulnerabilidad de Catar, generando inquietud en los Estados del Golfo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La firma del acuerdo también provocó reacción en la India, vecino de Pakistán y país con el que mantiene tensiones históricas. El Ministerio de Asuntos Exteriores en Nueva Delhi emitió este jueves un comunicado en el que reconoció que el entendimiento entre Riad e Islamabad llevaba tiempo en consideración, pero subrayó que analizará sus consecuencias.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Estudiaremos las implicaciones de este acontecimiento para nuestra seguridad nacional, así como para la estabilidad regional y global. El Gobierno sigue comprometido con la protección de los intereses nacionales de la India y con garantizar una seguridad integral en todos los ámbitos", declaró el portavoz oficial indio, Randhir Jaiswal.

El pacto de defensa mutua marca un refuerzo en la cooperación militar entre Pakistán, una potencia nuclear, y Arabia Saudita, aliado clave en el Golfo. El acuerdo se produce en un contexto de creciente tensión regional tras los bombardeos israelíes en Catar y en medio de la pugna de influencia entre Israel e Irán en Oriente Medio.