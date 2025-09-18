Pankaj Mishra cree que hay menos "negacionistas" de la "atrocidad" que vive Gaza

Mishra participó en la inauguración del Festival de la Ideas, un evento que arrancó este jueves en la plaza de España en Madrid, donde se mostró muy contento de estar porque el Gobierno español no comparte la “cobardía” de subir el gasto en defensa, como sí defienden otros países europeos, para complacer a los Estados Unidos de Donald Trump.

Ese fue uno de los asuntos que salió a relucir en una charla que Mishra compartió con la periodista Pepa Fernández bajo el nombre de ‘La guerra civil global’ y que contó con su reciente ensayo ‘El mundo después de Gaza’ y cómo nació, cuando le cancelaron una conferencia sobre ese asunto como piedra angular.

Sin embargo, también criticó al presidente de Estados Unidos y a los medios de comunicación; habló sobre la “condescendencia” de los estadounidenses, y cómo demócratas y republicanos, indistintamente, han apoyado siempre al Estado judío.

También se detuvo en cómo el sionismo caló en su India natal, donde ‘Mi lucha’, de Adolf Hitler, es todo un “besteseller”; entró a debatir sobre el auge de la extrema derecha en Occidente y mostró sus esperanzas en la juventud.

Al hablar de ‘El mundo después de Gaza’, publicado por Galaxia Gutenberg, comentó que la gente le pregunta por qué no escribe sobre otros países en los que también ocurren “atrocidades horrorosas”, como Sudán, y dijo que la respuesta es que “los líderes políticos de las democracias occidentales” y los “periódicos más prestigiosos” de esos países, no están “apoyando” lo que ocurre en Sudán.

Eso es algo que hace “singular” al conflicto que Israel arrancó en la Franja de Gaza hace casi dos años, en octubre de 2023, dijo el novelista y ensayista, y añadió que otra peculiaridad de ese conflicto es que ninguno hasta la fecha ha sido tan televisado, ni antes se tenía, sin teléfonos móviles, acceso constante a la retransmisión de tanta “destrucción” y “atrocidades”.

A juicio de Mishra, en la era de la comunicación y de las tecnologías digitales, es “imposible escapar del sentimiento de responsabilidad y de implicación en las atrocidades que se dan en el mundo”, y por ello los españoles, puso como ejemplo, protestan por lo que está ocurriendo en Palestina.

“Creo que hay pequeñas minorías de negacionistas de las atrocidades en prácticamente cada país”, pero cada vez hay menos y están “más desesperados” ante las “evidencias” del genocidio que cada día ponen encima de la mesa diferentes organizaciones, aseveró.

Consideró que, ante tanta evidencia, esas personas están enfatizando todavía más su negacionismo y sostuvo que quizá descubran, a no mucho tardar, que esa negación tiene un “precio político”.

Mishra estrenó, así, la segunda edición del Festival de las Ideas, que se celebrará hasta el domingo en Madrid con el lema ‘Laberintos. Sentidos, sinsentidos, contrasentidos’ y con el propósito de sacar la filosofía a la calle a través de conversaciones, paseos o conciertos.

El ministro de Cultura español, Ernest Urtasun, fue otro de los participantes en la inauguración de la segunda edición de un festival que, en su estreno en 2024, reunió a unas 10.000 personas.

Además de poner en valor que el festival es “cada vez más importante” y que el plantel de pensadores de este año es un “auténtico lujo”, Urtasun señaló que la cultura, en “esta época de desorientación en la que necesitamos encontrar un horizonte común compartido”, va a ser donde se gesten las “nuevas utopías” y las “nuevas esperanzas”.

Michel Houellebecq, Gisèle Shapiro, Michael Ignatieff o Adriana Cavarero son otros de los grandes pensadores contemporáneos que participarán en este festival que convertirá a Madrid en “el faro del pensamiento internacional” al reunir a 160 ponentes.