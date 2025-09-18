Suspenden programa de Jimmy Kimmel “indefinidamente” tras comentarios sobre Charlie Kirk

“Excelente noticia para Estados Unidos”, celebró de inmediato Donald Trump, cuya administración está colocando bajo escrutinio a organizaciones y movimientos liberales y de izquierda, en una campaña que sus detractores califican como una amenaza a las libertades civiles de Estados Unidos.

Charlie Kirk, un importante aliado de Trump, fue asesinado el 10 de septiembre mientras debatía con estudiantes en una universidad de Utah.

El sospechoso del crimen, Tyler Robinson, de 22 años, se entregó a las autoridades al día siguiente, y fue acusado esta semana de homicidio agravado.

Kimmel abordó la conmoción causada por el asesinato en su programa del lunes.

“Durante el fin de semana se registraron nuevos mínimos, con la pandilla MAGA (en referencia al movimiento de Trump, Make America Great Again) tratando desesperadamente de caracterizar al joven que asesinó a Charlie Kirk como cualquier cosa menos uno de los suyos y haciendo todo lo posible para sacar provecho político de ello”, dijo.

El comentario fue calificado como “enfermizo” por Brendan Carr, director de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, que regula el sector en Estados Unidos), durante una entrevista transmitida este miércoles con un podcaster, en la cual advirtió que podrían tomar acciones legales contra la televisora.

“Podemos hacer esto por las buenas o por las malas. O estas compañías buscan la manera de cambiar la conducta, de actuar francamente respecto a Kimmel, o la FCC tendrá trabajo adicional por delante”, comentó Carr.

“Ellos tienen una licencia garantizada por la FCC, y eso viene con una obligación de operar en el interés público”, dijo Carr.

En seguida, la red Nexstar (que controla la mayor parte de los canales afiliados que difunden la programación de ABC en Estados Unidos) informó en un comunicado que sacaría del aire el programa de Kimmel tras considerar “ofensivo e insensible” el monólogo del humorista, y que darle espacio “simplemente no atiende al interés público”.

“Hemos tomado la difícil decisión de reemplazar su programa en un esfuerzo de que prevalezcan las cabezas más frías al tiempo que avanzamos hacia una retomada del diálogo respetuoso y constructivo”, dijo Andrew Alford, presidente de la red.

Carr agradeció a Nexstar en X “por hacer lo correcto”, al tiempo que ABC anunciaba que “En Vivo con Jimmy Kimmel será suspendido indefinidamente”.